Складіть речення зі словами жито, писанка, неділя. уведіть у речення слова зі знак??м м'якшення

Українська мова
Складіть речення зі словами жито, писанка, неділя. уведіть у речення слова зі знак??м м'якшення
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчора весь день косили жито. На Великдень кожен розмальовує писанки. На цілу неділю ми поїдемо в Луцьк.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С 5-12 пожалуйста решите
Ответить
Математика
Сколько килограммов яблок в 4 корзинах если в каждый из них по 9 килограмм яблок
Ответить
Биология
К скелету верхних конечностей не относят: А.лопатка Б. локтевая кость В. лучева?? кость Г. берцовая кость. Ребяяяяят, срочно
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему Если бы я был мудрецом?
Ответить
Математика
Два велосипедиста едут на встречу друг другу по шоссе со скоростями 14 км/ч и 18 км/ч. в 11 часов утра расстояние между ними было равно 64 км. успе...
Ответить