Складіть речення зі словами жито, писанка, неділя. уведіть у речення слова зі знак??м м'якшення
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Складіть речення зі словами жито, писанка, неділя. уведіть у речення слова зі знак??м м'якшення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчора весь день косили жито. На Великдень кожен розмальовує писанки. На цілу неділю ми поїдемо в Луцьк.
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