Складіть речення зі словом жито, писанка, неділя. уведіть у речення слова зі знако?? м'якшення

Українська мова
Складіть речення зі словом жито, писанка, неділя. уведіть у речення слова зі знако?? м'якшення
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жито- це культура, яка є символом життя на Україні. На  свято Пасхи ми завжди розмальовуємо писанки. У неділю усі християни ходять до церкви.
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