Скласти 10 питаннь з відповідями на тему біографія Шевченка
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Скласти 10 питаннь з відповідями на тему біографія Шевченка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відкриваєте вікіпедію і берете ключові фатки з його життя, наприклад : 1) дата народження тараса шевченка 2) імена батьків шевченка 3)в скільки років Тараса викупили з кріпацтва
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