Скласти історію про життя новорічної ялинки

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На Новий рік зрубують багато ялинок, щоб поставити на свято в кожній оселі. Ялинку прикрашають іграшками, гірляндами, дощиком. Вона радує око всі новорічні свята. Але через деякий час гілочки на ній починають осипатися, вона гине і стає непотрібною. Щоб не позбавляти життя ялинки і зберегти ліс, краще наряджати ялинку штучну.