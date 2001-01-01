Скласти по 2 речення з прийменниками часу AT, IN, ON

Английский язык
Скласти по 2 речення з прийменниками часу AT, IN, ON
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She is at school. Her mother is at work. I will go to granny in May. I was born in 2001. I go to gym on Tuesday and Thursday. On my birthday i often invite my friends.
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