Скласти речення з словами - ловлю гав
Українська мова
Скласти речення з словами - ловлю гав
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Гость:
На нудному уроці,я сиджу і ловлю гав.
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