Склонение и падеж. Вставить пропущенные окончание и написать правильно упражнение. В записк..., без морков..., у рощ..., кицй дом..., о сирост..., над мор..., в теплиц..., по дорожк..., до дырк..., из-за гордост..., без трубк.....

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Склонение и падеж. Вставить пропущенные окончание и написать правильно упражнение. В записк..., без морков..., у рощ..., кицй дом..., о сирост..., над мор..., в теплиц..., по дорожк..., до дырк..., из-за гордост..., без трубк..., перед печь..., на запис..., к осин..., по тетрадк..., к тетрад..., от печк..., до сара..., за дом... перед лужиц..., ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТА ПОМОГИТЕ

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