Привидите примеры небесных тел

Гость: Гость:

К небесным телам относят: Звезды Планеты Астероиды Кометы Туманности Галактики Небесное тело (или точнее астрономический объект) — все нерукотворные объекты, которые находятся в космосе (или которые пришли из космоса) . К небесным телам можно отнести кометы, планеты, метеориты, астероиды, звёзды и прочее. Небесные тела изучает астрономия. Размеры небесных тел разные — от огромных до крошечных. Самыми большими являются, как правило, звёзды, самыми маленькими — метеориты. Небесные тела объединяют в системы в зависимости от того, что эти тела собой представляют. Объекты Солнечной системы Внесолнечные объекты Простые объекты Составные объекты Пространственные объекты Солнце Планеты Меркурий Венера Земля Луна Марс спутники Юпитер спутники кольца Сатурн спутники кольца Уран спутники кольца Нептун спутники кольца Карликовые планеты Церера Плутон спутники Хаумеа спутники Макемаке Эрида спутник Астероиды Околоземные Атоны Аполлоны Амуры Главного пояса Троянцы и ахейцы Кентавры Метеороиды Метеорные потоки Дамоклоиды Кометы Транснептуновые объекты Пояс Койпера Кьюбивано Плутино Плутоиды Рассеянный диск Седна Облако Оорта Экзопланеты Горячие юпитеры Пульсарные планеты Гипотетические типы планет Планеты-океаны Коричневые карлики Субкоричневые карлики Звёзды по спектральным классам Пекулярные звёзды Углеродные звёзды Звёзды Вольфа — Райе Голубые отставшие звёзды Звёзды по классам светимости Субкарлики Карлики (звёзды главной последовательности) Красные карлики Субгиганты Гиганты Сверхгиганты Звёзды по звёздной эволюции Протозвёзды Звёзды главной последовательности Красные гиганты Голубые сверхгиганты Звёзды Вольфа — Райе Белые карлики Нейтронные звёзды Переменные звёзды Пульсирующие переменные Цефеиды Переменные звёзды типа δ Щита Полуправильные переменные звёзды Эруптивные переменные Вспыхивающие звёзды Катаклизмические переменные Новые звёзды Сверхновые звёзды Гипотетические Гиперновые звёзды Вращающиеся переменные Переменные звёзды типа α² Гончих Псов Затменно-двойные системы Алголь Компактные звёзды Белые карлики Чёрные карлики Нейтронные звёзды Магнитары Пульсары Гипотетические звёзды Кварковые звёзды Преонные звёзды Чёрные дыры Гамма-всплески Планетные системы Звёздные системы Одиночная звёздная система Солнечная система Кратные звёзды Двойные системы Оптические двойные Астрометрические двойные Спектральные двойные Затменные двойные Тесные двойные Барстеры Тройные звёзды Группы звёзд Звёздные скопления Звёздные ассоциации Рассеянные звёздные скопления Шаровые звёздные скопления Созвездия Астеризмы Галактики Галактики по форме Спиральные галактики Спиральные галактики с перемычкой Линзообразные галактики Эллиптические галактики Кольцевые галактики Неправильные галактики Активные галактики Блазары Квазары Радиогалактики Сейфертовские галактики Галактики со вспышкой звездообразования Скопления галактик Сверхскопления галактик Войды Околозвёздная среда Межпланетная среда Протопланетные диски Межзвёздная среда Туманности Эмиссионные туманности Планетарные туманности Остатки сверхновых Области H II Отражательные туманности Тёмные туманности Молекулярные облака Глобулы Протопланетные диски Области H I Межгалактическая среда Космическое микроволновое фоновое излучение Тёмная материя MACHO WIMP Гипотетические Космические