Помогите пожалуйстааа. сумма двух углов в параллелограмме равна 60 градусов. найдите все его углы.
Математика
Помогите пожалуйстааа. сумма двух углов в параллелограмме равна 60 градусов. найдите все его углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В параллелограмма все 360 градуса , значит 360-60=300 градусов на два угла И 300/2=150
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