У люстры три лампы. Вероятность того что каждая из ламп перегорит в течении года р??вна 0.2.Какая вероятность того что в течении года придется заменить не меньше двух ламп?
Другие предметы
У люстры три лампы. Вероятность того что каждая из ламп перегорит в течении года р??вна 0.2.Какая вероятность того что в течении года придется заменить не меньше двух ламп?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 лампы 0.2^3=0.008 2 0.2*0.2*0. 8*6=0.216 0.216+0.008=0.224
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь уравнения и реши их. А)Если некоторое число увеличить в 100 раз, то получит??я 10.200.Найди это число. б) Если 3400 разделить на некото...
Информатика
Вычеслите, чему равняется значение переменной С, после выполнения следующего алг??ритма : А=3 В=9 С=0 пока В>А если А + С > В то С=С...
Математика
1 Спортсмен пробежал 10км 6см а 2 уже добежал до финиша а до финиша осталось 1 спортсмену добежать 10км 70см сколько всего км на дорожке
Математика