У люстры три лампы. Вероятность того что каждая из ламп перегорит в течении года р??вна 0.2.Какая вероятность того что в течении года придется заменить не меньше двух ламп?

Другие предметы

У люстры три лампы. Вероятность того что каждая из ламп перегорит в течении года р??вна 0.2.Какая вероятность того что в течении года придется заменить не меньше двух ламп?

Автор: Гость