3x+8x=132 пожалуйста помогите
Математика
3x+8x=132 пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+8х=132 11х=132 х=132:11 х=12 Ответ:х=12
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