Сад Наш дом стоял в прекрасном саду. На клумбе росли чудесные цветы. Это были колокольчики. Они весело звенели от ветерка. Вдоль дорожки росли ромашки. Мохнатый шмель подлетал к ним и громко жужжал. Сад тянулся далеко. За сад...

Гость: Гость:

Чей? наш что? дом что делал? стоял в каком? прекрасном в чем? в саду.(прлаг.,сущ.,глаг.,прилаг.,допол.)на чем? на клумбе что делали ? росли какие?чудесные что? цветы.(допол.,глаг.,прилаг,сущ.) колокольчики что?( сущ) кто? они. как? весело что делали звенели от чего от ветерка(сущ,обстоят.,глаг,допол..) вдоль чего? дорожки что делали? росли что ? ромашки.(допол,глаг,сущ) какой? мохнатый кто? шмель что делал? подлетал к кому? к ним и как? громко что делал жужжал(прилаг,сущ,глаг,допол,обст,глаг) что? сад что делал? тянулся куда? далеко(сущ,глаг,обст) за чем? за садом что делал? начинался что лес(допол,глас,сущ.) что ? лес что делал? подходил к чему? к речке( сущ,глаг,допол) в каких? в густых в чем?? кустах что делал? жил кто? соловей( прилаг,допол,глаг,сущ) кто? он что делал? пел какую ? чудесную что? песню(сущ, глаг,прилаг,допол) кто? люди что делалли? слушали кого ? соловья что делали улыбались(сущ,глаг,допол,глаг) в чем? в песне чего? тепла чего ?радости ( допол,допол,допол)