Сурет бойынша ангиме курап жаз
Қазақ тiлi
Сурет бойынша ангиме курап жаз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күз келді.Ауа райы күрт өзгерді.Ағаштар сарғайып,айнала сары жапырақтарға толды. Барлығы жылы киім кие бастады.Жаңбыр жиі жауады.Суынса да барлығы күздің келгеніне қуанады. Менде күзді жақсы көремін.
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