1)7/8 a * 4/9 b 2)2 5/8 x * 2 2/7 m

Математика
1)7/8 a * 4/9 b 2)2 5/8 x * 2 2/7 m
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78а*49б=78*49аб=2872аб=718аб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сад Наш дом стоял в прекрасном саду. На клумбе росли чудесные цветы. Это были колокольчики. Они весело звенели от ветерка. Вдоль дорожки росли ро...
Ответить
Математика
Расстояние между двумя пунктами катер проплывает по озеру за 3 часа. Такое же расс??ояние по реке плот проплывает за 12 часов. За сколько часов кат...
Ответить
Қазақ тiлi
Сурет бойынша ангиме курап жаз
Ответить
Биология
Радиолярии среда обитания способ передвижения
Ответить
Математика
Если в ромбе LMPN угол MLN= одна вторая угол LMP,MP=12 найдите: 1)угол MLP 2)угол MLN 3)угол LMP 4)MN
Ответить