1)7/8 a * 4/9 b 2)2 5/8 x * 2 2/7 m
Математика
1)7/8 a * 4/9 b 2)2 5/8 x * 2 2/7 m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78а*49б=78*49аб=2872аб=718аб
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