Как стать личностью??
Обществознание
Как стать личностью??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никак , ты уже личность , у тебя уже она есть- у тебя есть имя , фамилия , отчество ( и если ты пацан , то и долг !)
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