Приведите примеры миграции людей в разный эпохах?

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Миграция евреев из Египта, нашествие гуннов на европейские территории и связанное с этим переселение народов, Во времена СССР проходили депортации прибалтийских народов, этнических немцев с Запада территории страны в Среднюю Азию и Сибирь в годы Великой Отечественной Войны