Приведите примеры миграции людей в разный эпохах?

География
Приведите примеры миграции людей в разный эпохах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миграция евреев из Египта, нашествие гуннов на европейские территории и связанное с этим переселение народов, Во времена СССР проходили депортации прибалтийских народов, этнических немцев с Запада территории страны в Среднюю Азию и Сибирь в годы Великой Отечественной Войны
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