Помогите пожалуйста перевести текст по английскому "In the Pursuit of Wellness" За раннее ,спасибо большое.

Английский язык
Помогите пожалуйста перевести текст по английскому "In the Pursuit of Wellness" За раннее ,спасибо большое.
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Гость:
А на что вам переводчик? Думаю, что так вам будет проще...
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