Почему важно составить план изучения предмета

Обществознание
Почему важно составить план изучения предмета
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Гость:
Вроде такой ответ надеюсь
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