Склонение имен существительных 1 2 3 + несклоняемые + разносклоняемые

Гость: Гость:

1 склонение: существительные мужского и женского рода, оканчивающиеся на -а, -я пример: дядя, тетя, земля, поляна 2 склонение: существительные мужского (окончание нулевое) и среднего рода (окончание -е, -о) пример: конь, дом, утро, солнце 3 склонение: существительные женского рода, нулевое окончание ( с ь на конце) пример: мышь, ночь, сирень, мать Несклоняемые существительные: 1. сложносокращенные слова пример: ПТУ, МВД 2. Некоторые географические названия пример: Конго, Баку 3. Фамилии заканчивающиеся на -о, -их, ых пример: Шевченко, Золотых 4. Заимствованные слова, заканчивающиеся на а, о, и, е, э, у, ю пример: кино, кафе, колибри Разносклоняемые сщ :бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя