Скольким градусам на глобусе равен южный полюс? помогите пожалуйста
География
Скольким градусам на глобусе равен южный полюс? помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
66,5градуса северной и южной широты,
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