Сколькими нульями оканчивается произведение всех натуральных чисел : 1) от 1 до 10 ??ключительно 2) от 15 до 24 включительно. 3) от 10 до 30 включительно 4) от 1 до 100 включительно
Математика
Сколькими нульями оканчивается произведение всех натуральных чисел : 1) от 1 до 10 ??ключительно 2) от 15 до 24 включительно. 3) от 10 до 30 включительно 4) от 1 до 100 включительно
Ответ(ы):
Гость:
1) 2 нуля, так как 5•2 даст 0, и умножение на 10 даст 0. 2) 2 нуля, так как 15, умноженное на любое четное число даст 0, и умножение на 20 даст 0. 3) 5 нулей, так как нули дадут 10, 15, умноженное на четное число, 20, 25, умноженное на любое четное число и 30. 4) 20 налей, так нули дадут 5•6, 10, 15•16, 20, 25•26, 30, 35•36, 40, 45•46, 50, 55•56, 60, 65•66, 70, 75•76, 80, 85•86, 90, 95•96, 100
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