Сколько атомов находится в кубике из чистой платины с ребром 7мм(плотность платин?? 21,5г/см3)?

Химия
Сколько атомов находится в кубике из чистой платины с ребром 7мм(плотность платин?? 21,5г/см3)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a = 1 мм = 0,1 см V = a(в 3 степени) = (0.1)(в 3 степени) = 0.001 см(в 3 степени) m(Au) = ρ*V = 19.3*0.001 = 0.0193 г n(Au) = m/M = 0.193/197 = 9.80*10(в -5 степени) моль N(Au) = n*NA = 9.80*10В -5 степени)*6.02*10 = 5.80*10(в 19 степени)   Ответ: 5.80*10(в 19 степени) 

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