Сколько атомов находится в кубике из чистой платины с ребром 7мм(плотность платин?? 21,5г/см3)?

Химия

Сколько атомов находится в кубике из чистой платины с ребром 7мм(плотность платин?? 21,5г/см3)?

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