3. В прямоугольном треугольнике угол между высотой и биссектрисой, проведенными и?? вершины прямого угла, равен 40o. Найдите больший угол данного треугольника. Ответ дайте в градусах.

Алгебра
3. В прямоугольном треугольнике угол между высотой и биссектрисой, проведенными и?? вершины прямого угла, равен 40o. Найдите больший угол данного треугольника. Ответ дайте в градусах.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AMH=90-40=50 BMA=180-50=130 B=180-130-45=5 C=90-5=85
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