3. В прямоугольном треугольнике угол между высотой и биссектрисой, проведенными и?? вершины прямого угла, равен 40o. Найдите больший угол данного треугольника. Ответ дайте в градусах.

Алгебра

3. В прямоугольном треугольнике угол между высотой и биссектрисой, проведенными и?? вершины прямого угла, равен 40o. Найдите больший угол данного треугольника. Ответ дайте в градусах.

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