3.Сколько килобайт составляет сообщение, содержащее 12288 бит?

Информатика
3.Сколько килобайт составляет сообщение, содержащее 12288 бит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12288/8=1536 байт 1536/1024=1,5 Кбайт.
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