Сделать словообразовательный разбор и разбор слова по составу: 2. 1-й вариант - дурачившими, 2-й вариант - засыпанные.
Русский язык
Сделать словообразовательный разбор и разбор слова по составу: 2. 1-й вариант - дурачившими, 2-й вариант - засыпанные.
Ответ(ы) на вопрос:
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Засыпанные-засыпанный-засыпать-сыпать. "за"-приставка, "сып"-корень,"анн"-суффикс,"ые"- окончание
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