Определите массу воды в реакциии нейтрализации между раствором серной кислоты и 250 граммами раствора гидроксида натрия

Химия

Определите массу воды в реакциии нейтрализации между раствором серной кислоты и 250 граммами раствора гидроксида натрия

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