Определите массу воды в реакциии нейтрализации между раствором серной кислоты и 250 граммами раствора гидроксида натрия
Химия
Определите массу воды в реакциии нейтрализации между раствором серной кислоты и 250 граммами раствора гидроксида натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса образовавшейся воды 112,5 г
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