Что общего у вегетативных и генеративных почек и чем они различаются помогите пожалуйста :)

Биология
Что общего у вегетативных и генеративных почек и чем они различаются помогите пожалуйста :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Почка в которой находится только зачаточный побег (стебель ,листья и почки ) называется вегетативной.  Почка в которой помимо вегетативных зачатков ,сформированы и зачатки цветка(или нескольких цветков) называют генеративной (цветочной)
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