Каз тили 3 сынып.29жаттыгу
Қазақ тiлi
Каз тили 3 сынып.29жаттыгу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоғжан үйді тазалады. терезе ашылды. үйдің ауасы тазарды. содан сон екеуміз далаға шыктық.
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