В одной из кодировок unicode кадый символ кодируется 16 битами. определите размер следующего предложения в данной кодировке я встретил вас-и все белое в отжившем сердце ожило
Информатика
В одной из кодировок unicode кадый символ кодируется 16 битами. определите размер следующего предложения в данной кодировке я встретил вас-и все белое в отжившем сердце ожило
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я встретил вас-и все белое в отжившем сердце ожило вроде 50 символов 16*50=800 бит 800/8=100 байт
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