В одной из кодировок unicode кадый символ кодируется 16 битами. определите размер следующего предложения в данной кодировке я встретил вас-и все белое в отжившем сердце ожило

Информатика

В одной из кодировок unicode кадый символ кодируется 16 битами. определите размер следующего предложения в данной кодировке я встретил вас-и все белое в отжившем сердце ожило

Автор: Гость