Найдите корни уравнения: 1) X³=16 2) X( в восьмой степени) = 15
Алгебра
Найдите корни уравнения: 1) X³=16 2) X( в восьмой степени) = 15
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Гость:
По другому нельзя решить,во втором случае или отрицательный или положительный ответ
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