Подберите и запишите 10-15 примеров слов с безударными гласными. образец: п /ъ/ л /а/ ??ить-положить. Зарание спасииибо огромное!!!!

Русский язык
Подберите и запишите 10-15 примеров слов с безударными гласными. образец: п /ъ/ л /а/ ??ить-положить. Зарание спасииибо огромное!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнать держать смотреть и видеть нинавидить видить и обидеть и терпет 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Градусная мера одного из смежных углов в три раза меньше градусной меры другого у??ла.Вычеслите градусную меру каждого из углов)пожалуйста помогите!
Ответить
Математика
Найтм наименьшее двузначное число, которое при делении на 4 дает остаток 3, а при делении на 5 остаток 4 ( все возможные варианты)
Ответить
Математика
Фигура из 19 клеточек
Ответить
Биология
Какими клетками образованы лубяные волокна
Ответить
Немецкий язык
Переклад питання wie sind deine eltern?
Ответить