Подберите и запишите 10-15 примеров слов с безударными гласными. образец: п /ъ/ л /а/ ??ить-положить. Зарание спасииибо огромное!!!!

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Подберите и запишите 10-15 примеров слов с безударными гласными. образец: п /ъ/ л /а/ ??ить-положить. Зарание спасииибо огромное!!!!

Автор: Гость