Подберите и запишите 10-15 примеров слов с безударными гласными. образец: п /ъ/ л /а/ ??ить-положить. Зарание спасииибо огромное!!!!
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Подберите и запишите 10-15 примеров слов с безударными гласными. образец: п /ъ/ л /а/ ??ить-положить. Зарание спасииибо огромное!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнать держать смотреть и видеть нинавидить видить и обидеть и терпет
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