Помогите пожалуйста сделать пример -(8c-4)+4
Математика
Помогите пожалуйста сделать пример -(8c-4)+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-(8с-4)+4=-8с+4+4=-8с+8=8(1-с)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По данной круговой схеме сформулируй две задачи и сделай для них краткую запись в виде таблицы. пожалуйста помогите
Математика
Реши задачу. Пожалуйста! а) Грузоподъемник за 1с поднимает груз на высоту 3м. За ск??лько секунд он поднимает груз на высоту 9 м? б) Рабочий з...
Русский язык
Подберите и запишите 10-15 примеров слов с безударными гласными. образец: п /ъ/ л /а/ ??ить-положить. Зарание спасииибо огромное!!!!