Расположены материки по отношению к сторонам горизонта
География
Расположены материки по отношению к сторонам горизонта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Матерков на Земле шесть: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. 1)Евразия - материк полностью расположен в Северном полушарии. На севере он далеко заходит за полярный круг (мыс Челюскин), а на юге почти достигает экватора (мыс Пиай). В Южном полушарии лежат только Большие Зондские острова. Большая часть материка расположена в Восточном полушарии. Только крайние западная и восточная части с рядом островов лежат в Западном полушарии. Крайняя западная точка - мыс Рока, а восточная - мыс Дежнева.2)Африка лежит в Северном и Южном полушариях и почти посередине пересекается экватором.3)Северная Америка - полностью расположена в Северном полушарии.4)Южная Америка целиком лежите в Западном полушарии и почти полностью - в Южном. Условной границей материка с Северной Америкой является Панамский канал.5)Антарктида почти целиком лежит за Южным полярным кругом. Южный полюс расположен примерно в центре материка6)Австралия вместе с прилегающими островами полностью расположен в Южном полушарии.
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