анализ стихотворения Ахматовой "а ты теперь тяжелый и унылый"
Литература
анализ стихотворения Ахматовой "а ты теперь тяжелый и унылый"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед нами всплывает разлука, ссора, какая-то неразделенная, трагичная любовь поэта, который любит сильно, но говорит «Но разве я к тебе вернуться смею?», а после вообще запрещает – «А ты меня и вспоминать не смей». Это стихотворение еще раз говорит, что Анна Ахматова любила сильно, но ее любовь была трагична и преисполненная печалью («Так дни идут, печали умножая.»). Естественно, стихотворение написано от 1-ого лица, а образ лирического, авторского «Я» — это сама Ахматова. Стихотворение написано ямбом. Рифма стиха перекрестная. В стихотворении встречаются эпитеты («ты тяжелый и унылый», «непоправимо милый», «нечисты ночи», «мучительные очи» и прочие), олицетворения («сердце просит», «ветер приносит», «дни идут» и т.д.). Также дважды встречается риторический вопрос («Но разве я к тебе вернуться смею?», «Как за тебя мне господа молить?»), это своеобразное обращение к любимому мужчине Ахматовой. Аллитерация на твердый «т» в последней строчке первой строфы предает началу твердость и непоколебимую позицию поэта. Большее количество глаголов, нежели существительных, говорит нам о том, что Анна Ахматова хотела придать своему стихотворению больше динамики. Жанр стихотворения элегия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
РЕШИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА Найти стороны паралеграмма ABCD, если его периметр равен 60 см , а сторона AB больше BC в 4 раза.
Информатика
В одной из кодировок unicode кадый символ кодируется 16 битами. определите размер следующего предложения в данной кодировке я встретил вас-и все бе...