Расстояние между селами 65 км.Из этих сел одновременно навстречу к друг другу выех??ли 2 вилосепидиста. Один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой 14 км,ч. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ НИМИ ЕСЛИ ВРЕМЯ 2 ЧАСА
Математика
Расстояние между селами 65 км.Из этих сел одновременно навстречу к друг другу выех??ли 2 вилосепидиста. Один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой 14 км,ч. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ НИМИ ЕСЛИ ВРЕМЯ 2 ЧАСА
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Нееееезннггаю Оаоаолваооа
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