Расстояние между селами 65 км.Из этих сел одновременно навстречу к друг другу выех??ли 2 вилосепидиста. Один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой 14 км,ч. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ НИМИ ЕСЛИ ВРЕМЯ 2 ЧАСА

Математика

Расстояние между селами 65 км.Из этих сел одновременно навстречу к друг другу выех??ли 2 вилосепидиста. Один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой 14 км,ч. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ НИМИ ЕСЛИ ВРЕМЯ 2 ЧАСА

Автор: Гость