Провідміняти слово пісня
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Провідміняти слово пісня
Ответ(ы) на вопрос:
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Н. в - пісня р. в - пісні д. в - пісні зн. в. - пісню ор. в. - піснею місц. в - у пісні клична. ф. - пісня
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