Признаки завершения индустриального общества

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Признаки завершения индустриального общества
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Гость:
Признаки индустриального общества: - урбанизация; - индустриализация; - классовое деление общества; - классовый антагонизм; - переход власти в руки собственников; - представительная демократия; - относительно малая социальная мобильность.
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