Сколько атомов в содержится в 80 гр кальция

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Сначала узнаем, сколько моль вещества в 80 г кальция, то есть делим массу на атомную массу: 80 г : 40 г/моль = 2 моль кальция. Вторым действием узнаем, количество атомов, так как в одном моль вещества всегда 6,02х10 в 23 степени атомов, то: 2 моль х 6,02х10 в 23 степени = 12,04х10 в 23 степени атомов кальция.