Сколько байтов составляет 1/2 килобайта? Сколько битов содержиться в 1/2 килобайта ?
Информатика
Сколько байтов составляет 1/2 килобайта? Сколько битов содержиться в 1/2 килобайта ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переведем килобайты в байты0,5*1024=512 байтпереведем байты в биты512*8=4096 бит это и есть ответ
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