Листопад вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. не посмел прямо идти на ту сторону и пошел кругом всей поляны от березки к березке. вот он остановился, прислушался... упражнение 2

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Листопад вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. не посмел прямо идти на ту сторону и пошел кругом всей поляны от березки к березке. вот он остановился, прислушался... упражнение 2

Автор: Гость