Листопад вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. не посмел прямо идти на ту сторону и пошел кругом всей поляны от березки к березке. вот он остановился, прислушался... упражнение 2

Русский язык
Листопад вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. не посмел прямо идти на ту сторону и пошел кругом всей поляны от березки к березке. вот он остановился, прислушался... упражнение 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БЕрёзу(словарное слово), заЯц(словарное слово),остАновился-станет, бОльшую-больше, пОляну-поле, сторОну(словарное слово), пОляны-поле. Большими буквами выделены безударные гласные в корне. Рядом проверочные слова. Некоторые слова словарные, их надо запомнить.
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