2. Как связано атмосферное давление с температурой воздуха? 3.Как изменяется давление над сушей и над океаном летом и зимой? 4. Почему вдоль экватора атмосферное давление пониженное , анад полюсами-повышение?

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Теплый воздух менее плотен и пднимается вверх, что снижает давление на поверхность, а холодный более плотный и тяжелый и давит на земную поверхность, разумеется больше. Так и формируется разность атмосферного давления из-за разности температуры воздуха. 2 ) над сушей летом ниже, зимой наоборот (причина бризов и муссонов) 3 потому что суша быстрее нагревается и остывает, а море дольше. летний - с моря, зимний с суши 4 бриз и муссон- одна причина, но разный масштаб. бриз - это суточное, муссон - годовое явление.