2. Не очеловечивает ли Бродский время и язык, не делает ли он эти категории частью своего поэтического мифа? Постарайтесь сформулировать своими словами сущность поэтического мифа Бродского, подкрепляя своё мнение цитатами из ег...

Гость: Гость:

Как мне кажется Бродский жил в своем поэтическом мире ,он хотел отстраниться от всего ,что находится около него "не выходи из комнаты ,не совершай ошибку ",этот мир наполнен холодными фантазиями , порой жестокими ,но справедливыми.Бродский был 100процентным атеистам ,но иногда одушевлял процесс смерти или рождения :"Это абсурд ,череп скелет , коса, смерть придёт и у неё будут твои глаза