2. Не очеловечивает ли Бродский время и язык, не делает ли он эти категории частью своего поэтического мифа? Постарайтесь сформулировать своими словами сущность поэтического мифа Бродского, подкрепляя своё мнение цитатами из ег...

Литература
2. Не очеловечивает ли Бродский время и язык, не делает ли он эти категории частью своего поэтического мифа? Постарайтесь сформулировать своими словами сущность поэтического мифа Бродского, подкрепляя своё мнение цитатами из его стихотворений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как мне кажется Бродский жил в своем поэтическом мире ,он хотел отстраниться от всего ,что находится около него "не выходи из комнаты ,не совершай ошибку ",этот мир наполнен холодными фантазиями , порой жестокими ,но справедливыми.Бродский был 100процентным атеистам ,но иногда одушевлял процесс смерти или рождения :"Это абсурд ,череп скелет , коса, смерть придёт и у неё будут твои глаза
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