Коснулась темного рака, шевелящего усами. Деепричастный или причастный?

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Коснулась темного рака, шевелящего усами. Деепричастный или причастный?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастный оборот - "шевелящего усами".
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