Коснулась темного рака, шевелящего усами. Деепричастный или причастный?
Русский язык
Коснулась темного рака, шевелящего усами. Деепричастный или причастный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастный оборот - "шевелящего усами".
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