Срочно! Сообщение о любом жанре русских народных песен!

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Народная песня. У песни два автора - композитор и поэт. У народной песни нет автора, потому что её слагает народ. Она передаётся из уст в уста, часто в песню исполнители добавляют что-то своё. Былины. Это песни-сказы эпического характера(старинные предания). Относятся к одному из самых древних жанров народной песни. В народе называли старины, бывальщины или стародавние песни. Былины воссоздают исторические периоды рассвета древнего русского государства. Основным содержанием является описание подвигов богатырей в их борьбе за родную землю. Герои былин: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Вольга и Микула и другие. Народ наделил их храбростью, мудростью, ловкостью. А исполнялись былины особой напевной речью - речетативом, иногда под аккомпанемент гуслей. Мелодии монотонны, однообразны, неторопливы, построены на 4 или 5 звуках. Известные народные сказители: Баян, Садко.