Срочно! Сообщение о любом жанре русских народных песен!

Музыка
Срочно! Сообщение о любом жанре русских народных песен!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народная песня. У песни два автора - композитор и поэт. У народной песни нет автора, потому что её слагает народ. Она передаётся из уст в уста, часто в песню исполнители добавляют что-то своё. Былины. Это песни-сказы эпического характера(старинные предания). Относятся к одному из самых древних жанров народной песни. В народе называли старины, бывальщины или стародавние песни. Былины воссоздают исторические периоды рассвета древнего русского государства. Основным содержанием является описание подвигов богатырей в их борьбе за родную землю. Герои былин: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Вольга и Микула и другие. Народ наделил их храбростью, мудростью, ловкостью. А исполнялись былины особой напевной речью - речетативом, иногда под аккомпанемент гуслей. Мелодии монотонны, однообразны, неторопливы, построены на 4 или 5 звуках. Известные народные сказители: Баян, Садко.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПЕРЕВОДИТЕ, пожалуйста, на английский язык. Хотя бы часть 1. В этом журнале есть несколько интересных рассказов. 2. Много веков тому назад вокруг...
Ответить
История
Вавилонский царь при котором были записаны первые законы А) Хаммурапи Б) Соломо?? В) Гильгамеш
Ответить
Другие предметы
Грибы - это особая групаа живых организмов.
Ответить
Физика
#7 #8 и #9 пожалуйста
Ответить
История
Какие ответы во 2 и 3 Помогите Срочно !!!!!
Ответить