#7 #8 и #9 пожалуйста

Физика
#7 #8 и #9 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество тепла полученной холодной водой с*м*(темпер смеси-температура холод) количество тепла отданное горячей с*м*(температура горячей-температура смеси) эти количества теплоты равны между собой. удельная теплоемкость с сокращается и получаем м*(45-10)=50*(100-45) м=78,5кг
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