#7 #8 и #9 пожалуйста
Физика
#7 #8 и #9 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество тепла полученной холодной водой с*м*(темпер смеси-температура холод) количество тепла отданное горячей с*м*(температура горячей-температура смеси) эти количества теплоты равны между собой. удельная теплоемкость с сокращается и получаем м*(45-10)=50*(100-45) м=78,5кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Complete the sentences using Past Perfect 1.He went home alone because. 2.We went shopping because. 3.He was late for the lessons because