7 #8 и #9 пожалуйста

Гость: Гость:

Количество тепла полученной холодной водой с*м*(темпер смеси-температура холод) количество тепла отданное горячей с*м*(температура горячей-температура смеси) эти количества теплоты равны между собой. удельная теплоемкость с сокращается и получаем м*(45-10)=50*(100-45) м=78,5кг