Составить предложение со словом притвориться
Русский язык
Составить предложение со словом притвориться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сможешь ли ты притвориться невидимкой так же ,как и хамелеон?
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