Написать впечатления о музыке Моцарта Лирика слёзная Помогите , пожалуйста , срочно нужно

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Моцарт один из самых легендарных музыкантов во всем мире. музыка Моцарта это еще и философия культуры, культуры того времени, философия человеческого Бытия, существования Добра и Зла, Света и Тени, так как в его произведениях, как в магическом кристалле, воплотились все, что свойственно человеческому духу и человеческой душе. Когда сейчас оглядываюсь в прошлое, мне кажется, что я всю жизнь жила с этой музыкой. Но сквозь пелену времени вспоминаю, что впервые я услышала его произведения В Лен.Гос.филармонии, где-то в 60-х годах. Какое произведение исполнялось не помню, но вот точно помню, что музыка Моцарта унесла меня в поднебесье. С этим ощущением от его музыки живу всю жизнь. Я не могу и не умею проверять "алгеброй гармонию", да наверно, это и ни к чему. Музыка Моцарта- это то, что возвышает нас над суетой жизни. Я довольно много прочитала статей и книг о Моцарте, просмотрела фильмов, но все же считаю( это мое лишь субъективное мнение), что лучше, чем Пушкин в своем произведении "Моцарт и Сальери" никто, никогда не мог понять всю глубину и тайну его Гения и его трагедии! Наверно, это было под силу только другому Гению, каким был Пушкин. Ибо для меня Моцарт и Пушкин- это суть одного космического Явления. В БДТ,в 70-х годах я смотрела великолепный спектакль "Амадей", где в главных ролях был Юрий Демич, игравший Моцарта и Владислав Стржельчик (Сальери).Спекталь был настолько сильным, мощным, а Сальери-Стржельчик был так беспощадно безжалостен, так завистлив, так коварен и так упоен своей победой( сиюминутной), что я еще раз убедилась в гениальности пушкинского прозрения. Сколько бы человечество не существовало, столько будет обращаться к тайне смерти Моцарта, так уж устроен человек. Но для меня однозначно одно, что Сальери- это Герострат, Моцарт- это Дар Небес!