Подберите 5 метафор к пословице: "Июль-матушка лета" Или просто 5 метафор о лете П??ЖАЛУЙСТА 30 БАЛЛОВ
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Подберите 5 метафор к пословице: "Июль-матушка лета" Или просто 5 метафор о лете П??ЖАЛУЙСТА 30 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красное лето лето - это маленькая жизнь бежит лето по земле лето солнцем кормит ягодная корзинка лета лета сладкие осколки рассыпаются по полю лето пропиталось солнцем
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