Подберите 5 метафор к пословице: "Июль-матушка лета" Или просто 5 метафор о лете П??ЖАЛУЙСТА 30 БАЛЛОВ

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Подберите 5 метафор к пословице: "Июль-матушка лета" Или просто 5 метафор о лете П??ЖАЛУЙСТА 30 БАЛЛОВ

Автор: Гость