Распредели героев сказки Ашик Кериб по группам, помогите пожалуйста?! Положительные герои,: Герои помощники,: Отрицательные герои: Нейтральные персонажи,:
Литература
Распредели героев сказки Ашик Кериб по группам, помогите пожалуйста?! Положительные герои,: Герои помощники,: Отрицательные герои: Нейтральные персонажи,:
Ответ(ы) на вопрос:
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1.Положительные герои Ашик Кериб талантливый честный смелый добрый великодушный, Магуль Мегери умная верная трудолюбивая. 2.О трицательные Куршук ед подлый злой бесчестный жестокий 3.Г ерои помощники святой Хадерилиаз добрый помогает людям мать доверчивая верная добрая
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