Найдите все целые значения "a" , при которых корень уравнения "ах=6" являются целым ч??слом Помогите, пожалуйста!
Математика
Найдите все целые значения "a" , при которых корень уравнения "ах=6" являются целым ч??слом Помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, 2, 3, 6 так как 1*6= 6, 2*3=6, 3*2=6, 6*1=6
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