Найдите все целые значения "a" , при которых корень уравнения "ах=6" являются целым ч??слом Помогите, пожалуйста!

Математика

Найдите все целые значения "a" , при которых корень уравнения "ах=6" являются целым ч??слом Помогите, пожалуйста!

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